Venezia 77: Assandira di Salvatore Mereu, il dolore e la vergogna (Di domenica 6 settembre 2020) Salvatore Mereu è un regista che, anche a costo di fare molta più fatica della media di chi si imbarca nell’impresa folle di fare un film, ha sempre scelto percorsi accidentati. Anche Assandira (Fuori concorso), che arriva 8 anni dopo l’ultimo film dell’autore sardo, Bellas Mariposas, presentato a Orizzonti, e a 17 dal lungometraggio di esordio Ballo a tre passi, torna ad affrontare una questione centrale per Mereu, il contrasto tra tradizione e modernità della sua terra, la metamorfosi che subisce l’isola dove convivono i pastori e il turismo della costa Smeralda. Marco Zucca è Mario, il figlio, in Assandira. Mereu sceglie un fatto di cronaca, l’incendio doloso di un agriturismo, parte dal romanzo omonimo di Giulio Angioni ... Leggi su iodonna

Tg3web : Al Lido di Venezia, Alessia Bonari, l'infermiera simbolo nei giorni dell'emergenza coronavirus. Alessandro Gasman c… - stanzedicinema : Venezia 2020. Assandira. La nostra recensione del nuovo film di Mereu - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Al Lido di Venezia, Alessia Bonari, l'infermiera simbolo nei giorni dell'emergenza coronavirus. Alessandro Gasman col film 'Non… - gio551 : RT @gio551: Venezia 77, 'Assandira' di Mereu: 'Per il profitto abbiamo sacrificato il mondo contadino' - luckyredfilm : RT @repubblica: 'Assandira' di Mereu: 'Per il profitto abbiamo sacrificato il mondo contadino' di CHIARA UGOLINI video di ROCCO GIURATO htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Assandira

VENEZIA «Sono stato pastore e sono laureato in Glottologia», dice Gavino Ledda toccando le estremità della vita, la forza della terra e la forza della parola. Vive in un paesino che non arriva a 900 a ...In uscita nelle sale il 9 settembre, l'ultima opera del sardo Salvatore Mereu è un giallo-thriller sul conflitto aspro e acuto che da sempre si vive in Sardegna tra radici e modernità. Con un sorprend ...