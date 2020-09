Vanessa Incontrada a Sanremo? L’appello accorato dei fan (Di domenica 6 settembre 2020) È un momento d’oro per Vanessa Incontrada, la conduttrice e attrice tra le più amate degli italiani sta raccogliendo successi su successi soprattutto a seguito della recente esperienza veronese dei Seat Music Awards; la sua performance sia davanti sia dietro lo schermo (i momenti condivisi con i fan sui suoi profili social) hanno convinto i fan a chiedere all’unisono che finalmente salga sul palco dell’Ariston. E mentre sui social impazzano le richieste, in tanti tra i fan si stanno rendendo conto di come siano anni che Vanessa Incontrada meriterebbe di prendere parte all’esperienza sanremese; il Festival di Sanremo per la conduttrice, secondo molti, è un po’ come l’Oscar per Leonardo DiCaprio, che farà dunque ... Leggi su thesocialpost

