US Open, Novak Djokovic squalificato: a quanto ammonta la multa? (Di domenica 6 settembre 2020) Mano pesante da parte della USTA contro Novak Djokovic. Dopo la squalifica durante l’ottavo di finale con Carreno Busta, per aver colpito con una pallata un giudice di sedia, non sono finite le pesanti conseguenze contro il tennista serbo. Secondo quanto recita il comunicato, infatti, Djokovic non usufruirà dei punti del ranking guadagnati fino ad ora approdando agli ottavi (240 punti) e per di più verrà multato sul prize money intero guadagnato fino a questo punto del torneo. Djokovic, dunque, lascerà gli US Open senza i 211.605 dollari che gli sarebbero spettati da montepremi. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - Eurosport_IT : Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice d… - rougimar : RT @Eurosport_IT: Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di line… - LorenzoPuliga : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport #UsOpen #T… -