Us Open 2020, Azarenka e Kenin agli ottavi. Cornet elimina Madison Keys (Di domenica 6 settembre 2020) Si è delineato il tabellone degli ottavi di finale degli Us Open 2020 femminili. Dopo la vittoria di Serena Williams in tre set su Sloane Stephens, è arrivato anche il successo di Sofia Kenin che ha superato 7-6(4) 6-3 la tunisina Ons Jabeur. Non una partita semplice, soprattutto nel primo set, per la campionessa in carica degli Australian Open che comunque trova la decima vittoria in altrettanti match negli Slam 2020. Merito di Kenin l’aver rimontato da un break di svantaggio per poi risultare più solida nel tiebreak del primo set. Adesso per lei la russa Muchova, che ha battuto la rumena Cirstea al termine di un match incredibile: le due sono infatti andate al tiebreak del terzo set, dove la numero 20 del tabellone ha vinto 9-7 annullando ... Leggi su sportface

Open_gol : A Catania urlano 'Buffone' a Conte, nessun TG riporta il video perché è del 2019 e il contestato era Salvini - Open_gol : La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - Open_gol : «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», dice l’attrice nel discorso di ringraziamento. Ma la f… - sportface2016 : #USOpen Il recap del tabellone femminile: #Kenin e #Azarenka agli ottavi, fuori #Keys - lorenzB59 : RT @Open_gol: «Sono in buona salute, e spero che tu sia in buona salute» Il biglietto scritto da Patrick Zaki a sua mamma -