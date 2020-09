Un bot per sfuggire al pandemicamente corretto (Di domenica 6 settembre 2020) Chatbot è un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. Tutto nasce da un articolo (1950) dell’immenso Alan Turing Computing Machinery and… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : Nell’era del #regimesanitario per evitare di incorrere nella #censura, dovremo presto avvalerci della #tecnologia.… - ziowalter1973 : RT @NicolaPorro: Nell’era del #regimesanitario per evitare di incorrere nella #censura, dovremo presto avvalerci della #tecnologia. Ci racc… - belloe_belloe : @MartaPerego6 Giuro che è una persona vera non è un bot creato per fingere di essere amato - bwin1966 : RT @NicolaPorro: Nell’era del #regimesanitario per evitare di incorrere nella #censura, dovremo presto avvalerci della #tecnologia. Ci racc… - IlCastiga : RT @NicolaPorro: Nell’era del #regimesanitario per evitare di incorrere nella #censura, dovremo presto avvalerci della #tecnologia. Ci racc… -

Ultime Notizie dalla rete : bot per Un bot per sfuggire al pandemicamente scorretto Nicola Porro Pagare un bonifico su smartwatch o con assistente vocale: la nuova frontiera sulla quale lavorano le banche

Lo smartphone continua ad avanzare nel settore dei servizi bancari ma il pc tiene duro e resta lo strumento più utilizzato per movimentare denaro. Nel frattempo però le banche continuano a investire e ...

REFERENDUM, PERCHÉ NO/-14. La democrazia va difesa anche a costo dell'impopolarità

Giorni fa ho telefonato ad un notissimo personaggio televisivo per chiedergli come avrebbe votato al referendum costituzionale. “Voterò senz’altro No per difendere il ruolo del Parlamento e la reputaz ...

Lo smartphone continua ad avanzare nel settore dei servizi bancari ma il pc tiene duro e resta lo strumento più utilizzato per movimentare denaro. Nel frattempo però le banche continuano a investire e ...Giorni fa ho telefonato ad un notissimo personaggio televisivo per chiedergli come avrebbe votato al referendum costituzionale. “Voterò senz’altro No per difendere il ruolo del Parlamento e la reputaz ...