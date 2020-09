Tuttosport: Cavani apre alla Juventus (Di domenica 6 settembre 2020) La Juventus attende il segnale di Suarez per chiudere l’affare, ma in caso non si riuscisse i bianconeri non vogliono restare con le mani in mano. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti avrebbero già pronto il piano B Fabio Paratici ha contattato Edinson Cavani, attaccante svincolato dopo la fine del contratto con il Paris Saint-Germain. Secondo fonti sudamericane anche Pirlo avrebbe parlato con il Matador. Colloqui positivi, di fatto Cavani ha aperto alla Juventus e alla possibilità di tornare in Italia. Cavani ha tante offerte, ma potrebbe essere lui il colpo a sorpresa dei bianconeri perché a differenza del connazionale Suarez è già comunitario e soprattutto è libero da ogni contratto, cosa che ... Leggi su ilnapolista

