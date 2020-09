Trema la terra in Cile: scossa di magnitudo 6.5, si verificano i danni (Di domenica 6 settembre 2020) Il sisma è stato registrato nella parte centrale del paese, a nordovest del paese di Ovalle. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata sulla costa centrale del Cile. Secondo i dati dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e dell’agenzia di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

giusepp76423732 : RT @PeppeSchirina89: #AciTrezza in #Sicilia. Qui sono ambientati I Malavoglia (Verga) e La terra trema (Visconti). Nell'Odissea Ulisse si s… - GiuseppePacileo : Piove in assenza di ermione se Dio vuole, piove perché l'assenza è universale e se la terra non trema è perché Arce… - arrigo_caterina : RT @ProfCampagna: 'Com'è spoglia la luna, è quasi l'alba. Si staccano i convogli, nella piazza bruna di terra il verde dei giardini trema d… - dnpedrodegracia : RT @PeppeSchirina89: #AciTrezza in #Sicilia. Qui sono ambientati I Malavoglia (Verga) e La terra trema (Visconti). Nell'Odissea Ulisse si s… - VCopppla : RT @PeppeSchirina89: #AciTrezza in #Sicilia. Qui sono ambientati I Malavoglia (Verga) e La terra trema (Visconti). Nell'Odissea Ulisse si s… -