“Sto facendo le prove generali”, la Daniele torna in campo con Storie italiane (Di domenica 6 settembre 2020) prove in corso. Per Eleonora Daniele arriva il momento di riaccendere i motori. Da domani inizierà la nuova stagione di Storie italiane, gioiellino del daytime di Rai1. Dalle 10 alle 12. Stessa formula (la più fortunata) con inchieste, interviste a grandi personaggi nel salottino face to face. E non solo: ci saranno collegamento in tutta Italia con gli inviati che racconteranno le Storie di tutti i giorni (proprio come recita la canzone di Riccardo Fogli, sigla del programma). La Daniele, nei giorni scorsi, ha annunciato che dopo la diretta tornerà a casa dalla piccola Carlotta (nata a fine maggio, alla penultima puntata del suo programma). Chi la conosce bene sa bene che tra una poppata e il cambio del pannolino a Carlotta ... Leggi su liberoquotidiano

colferslama : A vent'anni suo agio lo sto facendo ??? così la prossima volta che ci sarà il drama su Twitter sulla patente sono p… - mainchesenso__ : RT @auro141414: MADONNA CHE FILM MENTALI MI STO FACENDO - fansdenajwa123 : RT @auro141414: MADONNA CHE FILM MENTALI MI STO FACENDO - cloud1055 : @Spicci3 @Saretta44670391 Stefano ... questo, da parte mia, non è stato mai messo in discussione ... non conosco Sa… - auro141414 : @sychiamamicosi NON PUOI CAPIRE CHE FILM MI STO FACENDO -

Ultime Notizie dalla rete : “Sto facendo Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera