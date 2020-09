Speranza: «Avremo poche dosi di vaccino: dovrebbe essere gratuito. Priorità a operatori sanitari e anziani nelle Rsa» (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembreA rendere fiducioso Roberto Speranza sui prossimi mesi di pandemia è innanzitutto il lavoro in corso sul vaccino contro il Coronavirus, che secondo il ministro della Salute dovrebbe essere gratuito e arrivare entro la fine del 2020, così come prevede il contratto con la società AstraZeneca che lo sta sperimentando allo Spallanzani di Roma. «All’inizio Avremo poche dosi – dice Speranza – due o tre milioni», da somministrare «prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa» Lockdown e riapertura delle ... Leggi su open.online

