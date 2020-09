Sfida ad alta velocità sull'autostrada tedesca (Di domenica 6 settembre 2020) I conducenti di due auto con targhe svizzere hanno effettuato una gara illegale mentre percorrevano l'A81. Leggi su media.tio.ch

La sfida / parte prima | IL RACCONTO DELLA SETTIMANA/12

Stava bene, Francesco era un grillo, un tipo eccentrico, col fuoco dentro. Non usciva dalla porta, si calava dal balcone del primo piano, con sua madre che ogni volta tratteneva il respiro e lo riempi ...

Calcio: live Milan-Monza a San Siro, 4-1 al triplice fischio. Biancorossi a testa alta - VIDEO

La diretta online da San Siro della partita amichevole tra Milan e Monza: la squadra di Brocchi esce dal Meazza a testa alta, punita negli ultimi due minuti da due reti rossonere. Per i biancorossi, t ...

