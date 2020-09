Settimo Torinese. Eleonora Parisi muore in un incidente a Tirrenia (Di domenica 6 settembre 2020) Drammatico incidente in piazza Belvedere a Tirrenia, sul litorale pisano, davanti ai Bagni Imperiale. Domenica mattina Eleonora Parisi, 43 anni, residente a Settimo Torinese dove lavora come dipendente di un’impresa di pulizie, è morta dopo che la trave di cemento a cui si era appesa con le braccia per farsi scattare una foto dal fidanzato, si è spezzata e le è caduta in testa. Il fidanzato, residente a Firenze e con lei a Tirrenia per trascorrere alcuni giorni di vacanza, ha subito chiamato i soccorsi. Ma per la quarantenne Torinese non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pisa per i rilievi di legge. L’incidente è avvenuto in un’area ... Leggi su laprimapagina

