Serena Williams-Sakkari in tv: data, orario e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Serena Williams e Maria Sakkari si sfidano in occasione degli ottavi di finale agli Us Open 2020. L’ex numero uno al mondo ha sofferto contro Sloane Stephens, cedendo il primo set e successivamente gestendo lo score negli ultimi due parziali. Di fronte avrà la greca, che solamente qualche giorno fa l’ha liquidata al torneo di Cincinnati. La sfida si disputerà lunedì 7 settembre alle ore 18:00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium. La diretta televisiva verrà garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), mentre quella streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti con una cronaca al termine. Leggi su sportface

