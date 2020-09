Selfie killer: donna di 43 anni muore colpita dalla trave a cui si era appesa (Di domenica 6 settembre 2020) Foto da PisaToday.it Una turista piemontese di 43 anni in vacanza a Tirrenia, Pi, con il compagno che vive a Firenze , è morta dopo essere stata colpita alla testa da una trave di cemento che si è staccata nei ... Leggi su firenzetoday

rosagiuffre : Momo game, selfie killer, gruppi pro-ana: l’azione di contrasto online, comincia dall’offline ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Selfie killer

FirenzeToday

Il 6 luglio non si è svolta la tradizionale fiesta di San Firmino a Pamplona. I tori scatenati per le vie della cittadina all'inseguimento dei soliti turisti fuori di testa, con il tradizionale bilanc ...Robert O’Neill, l’uomo che sostiene di aver ucciso Osama bin Laden nel 2011, è finito nella black list della principale compagnia aerea del mondo per non aver indossato la mascherina a bordo postando ...