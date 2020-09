Ristorazione: davanti a uno schermo si ordina di più (Di domenica 6 settembre 2020) Con smartphone e chioschi digitali sono sufficienti pochi clic per selezionare più prodotti. E lo si fa senza vergogna. Leggi su media.tio.ch

isabeaubless : RT @StaseraItalia: 'Voglio essere scorretto fino in fondo: se andate a mangiare in un ristorante e vi trovate davanti pochi tavoli, pagate… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristorazione davanti

Ticinonline

ZURIGO - Bastano pochi clic, e ci si ritrova con il cibo pronto al consumo. In tavola o direttamente consegnato a casa. La digitalizzazione sta spingendo la ristorazione. La conferma arriva da Menu, a ...“Paura direi di no, non l’ho intravista, vedo che la gente è tranquilla. C’è meno affluenza, sì, ma a livello internazionale: direi che a livello nazionale ed europeo la partecipazione è molto buona”.