Parma, Liverani: «Vogliamo arrivare preparati all’esordio in Serie A» (Di domenica 6 settembre 2020) Fabio Liverani ha parlato al termine dell’amichevole persa contro l’Empoli: le dichiarazioni del tecnico del Parma Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato al termine dell’amichevole persa contro l’Empoli tra le mura del Tardini. AMICHEVOLE – «Io credo che quello di oggi per noi era un allenamento, abbiamo fatto 7-8 allenamenti insieme e non di più. Ci sono calciatori come Inglese e Grassi che non facevano 90′ da ottobre, Gervinho che è arrivato un po’ dopo, alcuni calciatori che in linea difensiva non avevano mai giocato insieme come Darmian e Bruno Alves. Quello che per noi è stato importante è stato il minutaggio, è stato fare fatica, è stato creare delle difficoltà. Avevamo di fronte una squadra di livello, ... Leggi su calcionews24

