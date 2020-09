Papa Francesco, nessuna rottura con Benedetto XVI: anzi, tra i due c’è continuità (Di domenica 6 settembre 2020) Benedetto XVI contro Francesco? O Francesco contro Benedetto XVI? Mentre Bergoglio si appresta a eguagliare la lunghezza del pontificato del suo immediato predecessore, le tifoserie di ambo le parti inaspriscono l’immagine di due Pontefici, l’emerito e il regnante, in perenne contrapposizione. Un’immagine tutt’altro che reale e che finisce per danneggiare sia Ratzinger che Bergoglio, costretti a subire passivamente dei veri e propri cliché da coloro che si sono autonominati esegeti esclusivi dell’uno o dell’altro pontificato. A cercare di spazzare via questo fumo dannoso e a ridare spazio alla verità è il volume dal titolo significativo: Una sola Chiesa (Rizzoli). A firmarlo sono proprio Francesco e Benedetto XVI ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano

