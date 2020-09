Osimhen a De Laurentiis: «Voglio vincere anche la Champions» (Di domenica 6 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport racconta il modo in cui Victor Osimhen rispose a De Laurentiis quando, a Capri, il presidente del Napoli lo convinse a firmare con il club partenopeo. “Quando ha incontrato a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen lo guardava fisso negli occhi. E così quando il patron del Napoli, per convincerlo a firmare, gli aveva spiegato l’importanza della sua scelta per migliorare la squadra e ambire allo scudetto, il ragazzo rispose sicuro: «Voglio vincere anche la Champions». Sembra una frase a effetto buttata lì, da un giovane sognatore. E in effetti al momento parliamo di una chimera. Ma l’atteggiamento-non spaccone o presuntuoso – racconta di una persona che cerca di ... Leggi su ilnapolista

