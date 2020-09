Milan, Pioli si gode la sua "linea verde" in attesa di Tonali e, forse, Bakayoko (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 settembre " Il poker rifilato ieri sera in amichevole dal Milan ad un Monza decisamente combattivo e degno di menzione d'onore ha lasciato in dote a mister Stefano Pioli un segnale che fa ... Leggi su quotidiano

acmilan : Coach Pioli's thoughts on the team's form, our youngsters and much more following the #MilanMonza friendly ??? La… - PietroMazzara : #Pioli conferma la necessità di intervenire sul mercato per rimpolpare il reparto difensivo. Serve tassativamente u… - Sport_Mediaset : #MilanMonza 4-1: il Diavolo cala il poker, c'è festa anche per #DanielMaldini. La squadra di #Pioli si impone 4-1 s… - koki5_3 : RT @acmilan: Coach Pioli's thoughts on the team's form, our youngsters and much more following the #MilanMonza friendly ??? La condizione… - news24_napoli : Maccarone: “Contento per Pioli. Con Ibra il Milan può fare molto bene” -