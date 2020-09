Lutto per Fabio Fazio, morto Stefano Magagnoli: l’annuncio sui social (Di domenica 6 settembre 2020) Lutto per il conduttore Fabio Fazio, è morto l’editore Stefano Magagnoli: l’annuncio arriva sui social. Stefano Magagnoli, editore e professore presso l’Università di Parma, è morto oggi. L’annuncio arriva con un tweet di Fabio Fazio, che era molto amico dell’editore. Lo definisce una persona buona e dotata di grande intelligenza, oltre che un grande editore. Sono in molti a ricordare Magagnoli con un post su Facebook. Oltre a Fazio infatti anche Giulia Ichino, editor per Bompiani e Giunti, ha ricordato il collega con un lungo post su Facebook. L’aspetto che più l’ha colpita è ... Leggi su bloglive

DPCgov : Profondo cordoglio per la scomparsa del finanziere Sergio Francese, morto durante un'esercitazione di soccorso alpi… - SkyTG24 : Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa di #PhilippeDaverio - FcInterNewsit : Grave lutto per Candreva, addio al padre: 'Ti porterò sempre con me' - CentotrentunoC : Grave lutto per lo sport della #Sardegna: se ne è andato ad appena 58 anni Marcello Pettinau, storico tecnico della… - ghelliluca : @gianguidoriva @PaoloLagonia @gianlucalomb95 @PaoloCond Altrettanto vero che Allison non brillava in quel periodo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Wwf in lutto per la morte di Guido Poli LA NAZIONE Lutto per Fabio Fazio, morto Stefano Magagnoli: l’annuncio sui social

Lutto per il conduttore Fabio Fazio, è morto l’editore Stefano Magagnoli: l’annuncio arriva sui social. Stefano Magagnoli, editore e professore presso l’Università di Parma, è morto oggi. L’annuncio a ...

Morte del presidente Gioacchino Messina, in lutto la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto

Profondo cordoglio in tutta la città di Orvieto alla notizia della morte improvvisa di Gioacchino Messina, 67 anni, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Messina, alla guida dell' ...

Lutto per il conduttore Fabio Fazio, è morto l’editore Stefano Magagnoli: l’annuncio arriva sui social. Stefano Magagnoli, editore e professore presso l’Università di Parma, è morto oggi. L’annuncio a ...Profondo cordoglio in tutta la città di Orvieto alla notizia della morte improvvisa di Gioacchino Messina, 67 anni, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. Messina, alla guida dell' ...