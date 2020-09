Leclerc sbaglia e va fuori pista: il video in cui impreca e si scusa con il team Ferrari / Guarda (Di domenica 6 settembre 2020) Prima il ritiro di Sebastian Vettel (problema ai freni) al settimo giro, poi l'incidente al venticinquesimo giro di Charles Leclerc. Brutto l'incidente per il francese che è uscito illeso dall'abitacolo. Caos in pista, bandiera rossa e monoposto ai box prima della ripartenza. Delusione tra i tifosi per la Ferrari soprattutto per il ritiro di Leclerc. Dopo la Safety Car, per la penalizzazione ad Hamilton. il monegasco con la nuova partenza effettua due bei sorpassi e si piazza al 4° posto, preso dalla foga però perde il controllo della sua vettura e va a sbattere. Un brutto incidente, ma per fortuna nessun tipo di problema per il pilota che però è stato portato al centro medico. Nel video dell'incidente ... Leggi su liberoquotidiano

mr9_88 : @_enz29 Vettel sbaglia spesso perché la macchina fa pena, leclerc idem - 1006Fabuscus : @LRCTustin @TheGame987 @ilcosti @Charles_Leclerc Si sbaglia. Prossimo anno stessa macchina ma si puó mettere un nuovo motore - EltonTuitStarr : Non serve nessun titolo o merito per dire a uno che sbaglia che sbaglia Poi ultimamente ha poche colpe Vettel come… - DepressedFab : La cosa che la Ferrari non sbaglia praticamente mai è la scelta dei piloti comunque. Se torneremo ad avere una macc… - di_vettel : @ecugenia il nostro sebby non sbaglia mai è colpa di binotto, della macchina, di leclerc, di vanzini -