Lecco, si asfalta la Super: 36 chiusa di notte per un mese a corsie alterne (Di domenica 6 settembre 2020) Lecco, 6 settembre 2020 " Superstrada 36 chiusa di notte per un mese per lavori di asfaltatura e di ripristino della pavimentazione, ridotta ad un colabrodo, con motocilisti, automobilisti e ... Leggi su ilgiorno

Opere abusive, sequestro nell’ex cava Pozzi di Lecco

Il Comune confisca il muro su via Molini, il container e la tettoia che la proprietà non ha mai rimosso in questi mesi ...

