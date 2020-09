I dubbi francesi (non solo francesi) sull’affare Osimhen e i tre Primavera del Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) Pippo Russo, su calciomercato.com, riprende un articolo di France 3, e riproduce i dubbi dell’emittente sull’operazione che ha portato Osimhen dal Lille al Napoli. Operazione che ha coinvolto anche Karnezis e tre giovani della Primavera che immediatamente dopo l’affare sono stati ceduti in prestito dal Lille al Napoli: lo ha scritto L’Equipe il giorno dopo. In realtà, i dubbi sull’operazione non sono soltanto francesi. In Italia se n’è scritto, subito dopo l’affare sia Di Marzio sia Pedullà hanno scritto di plusvalenze e che il reale importo di Osimhen sarebbe di 47.5 milioni di euro (e non di 70 milioni di euro). Anche qui sul Napolista lo abbiamo fatto e ... Leggi su ilnapolista

In Francia vanno crescendo sempre più dubbi sull'operazione Osimhen tra Napoli e Lille. Secondo i media francesi all cartellino del giocatore mancherebbero 20 milioni L’acquisto di Victor Osimhen da p ...

