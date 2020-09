Hong Kong, proteste contro il rinvio delle elezioni: arrestati 289 attivisti pro-democrazia (Di domenica 6 settembre 2020) Sono scesi di nuovo in piazza sfidando la polizia, che in tenuta antisommossa ha usato spray e cartucce urticanti per disperderli. Sono 289 gli attivisti arrestati a Hong Kong, finiti in manette durante le proteste contro il rinvio di un anno delle elezioni del parlamentino locale, che avrebbero dovuto tenersi oggi. L’esecutivo guidato da Carrie Lam ha legato il posticipo del voto all’emergenza coronavirus, ma l’opposizione ha duramente criticato la decisione perché puntava a raccogliere un successo pieno, replicando l’esito delle elezioni distrettuali del 2019 sulla spinta del radicato sentimento anti-governativo, esacerbato anche dall’approvazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano

