Giorgio Armani sfila per la prima volta in diretta tv e a porte chiuse: "Così arriverò a tutti" (Di domenica 6 settembre 2020) È un’idea semplice eppure rivoluzionaria: Armani sfilerà per la prima volta in diretta tv. Uno show a porte chiuse, nel rispetto delle precauzioni anti-covid - ma aperto a tutti. La sfilata verrà infatti trasmessa il 26 settembre su La7, all’ora in calendario durante la settimana della moda di Milano. Sul Corriere della sera, il noto stilista racconta la genesi dell’iniziativa. “Le idee più semplici a volte possono essere le migliori. Si parla di democratizzazione, e cosa c’è di più democratico della televisione? È stata una scelta istintiva, nata dal bisogno di dialogare con il pubblico. Dopo la lettera aperta su WWD lo scorso aprile, in pieno lockdown, sono stato ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Giorgio Armani sfila per la prima volta in diretta tv e a porte chiuse - Corriere : Armani: «Trasformo le sfilate in uno show in diretta tv» - armani : Pierfrancesco Favino wore Giorgio Armani to the press conference for 'Padrenostro' at the @la_biennale Venice Film… - Noe_Urdangaray : RT @HuffPostItalia: Giorgio Armani sfila per la prima volta in diretta tv e a porte chiuse: 'Così arriverò a tutti' - OCardinal17 : RT @Corriere: Armani: «Trasformo le sfilate in uno show in diretta tv» -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Armani Intervista a Giorgio Armani: «La mia sfilata andrà in diretta in prima serata. Cosa c’è di più democratico... Corriere della Sera Giorgio Armani: «La mia sfilata in diretta in prima serata. Cosa c'è di più democratico della tv?»

Le idee più semplici a volte possono essere le migliori. Non ci aveva mai pensato nessuno. Nulla di più democratico. Così arriverò a tutti» ...

Mostra di Venezia, l'eleganza di Emma Marrone alla premiere di "Miss Marx"

C'era anche Emma Marrone al Festival di Venezia per la premiere del film "Miss Marx". Il film della regista Susanna Nicchiarelli, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di E ...

Le idee più semplici a volte possono essere le migliori. Non ci aveva mai pensato nessuno. Nulla di più democratico. Così arriverò a tutti» ...C'era anche Emma Marrone al Festival di Venezia per la premiere del film "Miss Marx". Il film della regista Susanna Nicchiarelli, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di E ...