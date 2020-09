Epic Games chiede ad Apple di reinserire Fortnite dopo aver per il 60% degli utenti (Di domenica 6 settembre 2020) Epic Games ha fatto domanda a Apple di reinserire l‘app di Fortnite nell’Apple Store dopo aver perso il sessanta per cento degli utenti. A partire da agosto Epic Games ha aggiunto un nuovo metodo di acquisto e pagamento direttamente pensato dalla casa produttrice per evitare agli utenti il sovrapprezzo del trenta per cento che viene applicato per i pagamenti su Google Play Store e Apple Play Store. Proprio per questa ragione i due colossi americani hanno deciso di eliminare l’applicazione di Fortnite dal loro Store poichè non più redditizia. L’ultima novità di questa saga che prosegue ... Leggi su esports247

