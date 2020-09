Elezioni Regionali, Salvini: “Il mio pronostico? Vinceremo sette a zero”. E Meloni: “Non è obiettivo distante” (Di domenica 6 settembre 2020) “Se dovessi fare un pronostico, dico che Vinceremo 7 a 0. Ci stiamo lavorando”. Da Cernobbio il leader della Lega Matteo Salvini fa il suo pronostico per le Regionali e punta a vincere ovunque: in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche e Puglia. E in Campania dice, nonostante sia scontata la riconferma di De Luca, ci saranno “esiti sorprendenti”. Un pronostico al quale fa eco Giorgia Meloni che, aggiunge, “non lo considero neanche un obiettivo così distante. Mi pare – sottolinea da Pesaro – che da una parte ci sia un consenso diffuso verso il centrodestra e dall’altra ci sia un dissenso diffuso verso un centrosinistra che non è stato in grado di dare risposte né nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

«È un onore per me essere a Reggio Calabria, una delle città più belle d'Italia, amministrata dal sindaco peggiore d'Italia». Arriva con grande umiltà, come lui stesso ha detto, il vicesegretario dell ...

Giorgia Meloni è intervenuta in serata ad Arezzo, in piazza Grande, a sostegno dei candidati regionali toscani di Fratelli d'Italia e del sindaco uscente di Arezzo Alessandro Ghinelli. Accompagnata da ...

