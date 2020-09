Come ottenere una pelle vellutata e liscia con l’acqua del riso. (Di domenica 6 settembre 2020) Come ottenere una pelle vellutata con l’acqua del riso, in modo davvero naturale? Approfondiamo insieme! Solitamente, dopo aver fatto cuocere il nostro amato riso, buttiamo subito l’acqua. Se anche voi commettete questo errore, fermatevi subito! L’acqua di cottura ha numerose proprietà benefiche per la pelle ed i capelli, un rimedio sano a costa zero che vi conquisterà subito. Il suo utilizzo a scopi estetici ha origine in Asia, più di 1000 anni fa e ancora oggi, conquista il cuore di tantissime donne. Vediamo Come ottenere l’acqua di riso senza doverlo cuocere e Come utilizzarla! Curiose? Iniziamo! Come ottenere una ... Leggi su pianetadonne.blog

MikeItaly : Se hai necessità di far visualizzare la posizione del tuo negozio sul tuo sito tramite #GoogleMap (oppure magicamen… - Carlo_A_Macc : RT @Luca_Mussati: Moscovici che bacchettava l'Italia sfruttava la sua posizione per ottenere vestiti gratis da un sarto parigino, come Fill… - morena_bonezzi : @CesareSacchetti La Casaleggio ha dietro la famiglia Sassoon che scatenò nell'800 due guerre in Cina per ottenere i… - LorenzaBullo : RT @ilfattoblog: Mutui, come temevo ottenere la proroga è un’impresa ardua. A tratti impossibile - EmyRoyaleagle : RT @DavelloStefano: Dal verbale del #Cts n.23 del 10 Marzo si scopre la volontà di ottenere uno scudo penale che salvaguardi l’operato dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Come ottenere Infrastruttura finanziaria: come ottenere una ripresa ad ampio raggio Casa e Mutui GP Monza, Hamilton da record: in qualifica il giro più veloce della storia della Formula 1

Come finirà il Gran Premio di Monza? Facile, Lewis Hamilton sarà ancora una volta padrone sulla pista italiana vedendo i risultati in Q3 in cui il campione inglese su Mercedes ha registrato il giro pi ...

Come ottenere la tessera elettorale

A Potenza Picena, per via delle normative Covid, il rilascio della tessera elettorale non avrà luogo nei seggi. Bisognerà contattare l’ufficio servizi demografici per il rilascio della tessera elettor ...

Come finirà il Gran Premio di Monza? Facile, Lewis Hamilton sarà ancora una volta padrone sulla pista italiana vedendo i risultati in Q3 in cui il campione inglese su Mercedes ha registrato il giro pi ...A Potenza Picena, per via delle normative Covid, il rilascio della tessera elettorale non avrà luogo nei seggi. Bisognerà contattare l’ufficio servizi demografici per il rilascio della tessera elettor ...