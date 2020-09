Canottieri Irno Salerno: campione d’Italia nel “due senza” a Ravenna (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora un titolo nazionale per il Circolo Canottieri Irno Salerno. Gigi Galizia e Alfonso Sanseverino si sono laureati campioni d’Italia nella categoria Master “F” di canottaggio. I due intramontabili portacolori del sodalizio biancorosso, nel “due senza”, sono saliti stamattina sul gradino più alto del podio, allestito sulla riva del bacino di gara del Lago della Standiana a Ravenna, dove tutti gli atleti si sono dovuti sottoporre ai rigidi protocolli anti-Covid. L’equipaggio del Circolo Canottieri, dopo aver dominato le batterie di qualificazione, ha concesso il bis in finale. Una regata senza storia, nel corso della quale Galizia e Sanseverino sono stati in testa sin dalla partenza. Hanno condotto ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Canottieri Irno Circolo Canottieri Irno: cerimonia sobria per celebrare i 110 anni Salernonotizie.it Il mese pazzesco della vela giovanile

IL FUTURO E' QUI - GUARDA VIDEO - Al via in tutta Italia l'intensa stagione dei Campionati Giovanili della Vela italiana targate FIV. Dal 26 settembre al 10 ottobre. Da tre a dodici eventi. Dalla stor ...

Al via Campionati Giovanili di Vela con Kinder Joy of moving

ROMA (ITALPRESS) – Prima del ritorno a scuola, per molti giovani atlete e atleti della Vela, si prospetta un avvio di settembre ricco di appuntamenti sportivi nel segno del divertimento e dell’agonism ...

IL FUTURO E' QUI - GUARDA VIDEO - Al via in tutta Italia l'intensa stagione dei Campionati Giovanili della Vela italiana targate FIV. Dal 26 settembre al 10 ottobre. Da tre a dodici eventi. Dalla stor ...ROMA (ITALPRESS) – Prima del ritorno a scuola, per molti giovani atlete e atleti della Vela, si prospetta un avvio di settembre ricco di appuntamenti sportivi nel segno del divertimento e dell’agonism ...