Campania, 7 genitori su 10 temono il rientro in classe dei propri figli (Di domenica 6 settembre 2020) Su Repubblica Napoli, i dati di un’indagine inedita realizzata da IPSOS tra il 4 e il 18 agosto sulla riapertura delle scuole. Li rende noti il rapporto Save the Children. Più di 7 genitori campani su 10 dichiarano di temere il rientro in classe dei propri figli. “Troppi i rischi e le incertezze legati, in primis, al mancato distanziamento fisico (60%) ma è motivo di ansia anche l’incertezza sulle modalità di ripresa (58%) e sule possibili variazioni di orario di entrata-uscita da scuola. C’è il timore dei genitori che le nuove regole possano essere non compatibili con gli impegni lavorativi (32%)”. Non solo. I genitori sono preoccupati per le possibili difficoltà di apprendimento dei ... Leggi su ilnapolista

napolista : Campania, 7 genitori su 10 temono il rientro in classe dei propri figli Su Repubblica Napoli i dati di un’indagine… - giovann92669360 : @GianniPali @usato_di_sicuro Io nato nel '66 a Torino da genitori originari della provincia di Asti ho abitato a To… - GiAdUzZoLa90 : RT @MoniDiGirolamo: In #Campania niente #scuola fino al #24settembre e, a leggere qualche commento al post pubblicato su Facebook dalla Reg… - BiasinNicola : RT @MoniDiGirolamo: In #Campania niente #scuola fino al #24settembre e, a leggere qualche commento al post pubblicato su Facebook dalla Reg… - Dibbello : RT @MoniDiGirolamo: In #Campania niente #scuola fino al #24settembre e, a leggere qualche commento al post pubblicato su Facebook dalla Reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania genitori Campania, disabili. Gorga (Campania Libera):"Costruire il 'dopo di noi' quando genitori sono ancora in vita" Scisciano Notizie ILMONITO REFERENDUM E REGIONALI/ Sondaggi: Covid, over 65 e delusi possono rovesciare il voto

A parte le sfide ancora aperte in Puglia e in Toscana, nelle altre quattro regioni al voto (Veneto, Liguria, Campania e Marche) secondo i sondaggi elettorali i giochi sembrano fatti e anche sul refere ...

SCUOLA - Campania, Save the Children, incertezza e preoccupazione per la riapertura aggravano la condizione delle famiglie più fragili

Incertezza e preoccupazione sono i sentimenti con cui anche in Campania genitori e bambini affrontano la riapertura della scuola dopo il lungo lockdown che li ha tenuti lontani dalle aule a causa dell ...

A parte le sfide ancora aperte in Puglia e in Toscana, nelle altre quattro regioni al voto (Veneto, Liguria, Campania e Marche) secondo i sondaggi elettorali i giochi sembrano fatti e anche sul refere ...Incertezza e preoccupazione sono i sentimenti con cui anche in Campania genitori e bambini affrontano la riapertura della scuola dopo il lungo lockdown che li ha tenuti lontani dalle aule a causa dell ...