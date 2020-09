“Basta violentatori” manifesti elettorali choc a Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Scemo, devi conquistare il suo cuore, non solo la f….Basta violentatori, usa buone maniere” questo il contenuto di alcuni manifesti elettorali comparsi negli ultimi giorni nell’area orientale di Napoli. Si tratta di una provocazione del “Partito delle buone maniere” che corre, con solo 10 candidati, alle prossime elezioni regionali in Campania. A rivendicare i cartelloni, comparsi lungo via Marina, è stato infatti lo stesso fondatore del partito Giuseppe Cirillo. “La nostra – ha spiegato Cirillo, annunciando che prima del voto ci saranno altre iniziative analoghe – è una campagna contro gli abusi sessuali. Linguaggio forte, certo, ma noi usiamo questo linguaggio“. Mentre sull’assenza di ... Leggi su anteprima24

