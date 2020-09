Ballando con le stelle, lo sfogo di Samuel Peron (Di domenica 6 settembre 2020) Il ballerino Samuel Peron, risultato positivo al Covid, si sfoga con i giornalisti. A rischio la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Partecipazione a rischio per Samuel Peron: uno dei ballerini di punta di Ballando con le stelle è risultato positivo al Coronavirus. La notizia, risalente a qualche giorno fa, è arrivata dopo il … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - mante : Se si scheggia un dente una star di Ballando con le stelle è tutto un tripudio di tweet di pronta guarigione di min… - Penultimo6 : RT @Gianmar26145917: Non so voi come abbiate passato il sabato sera, io a casa a recuperare dopo una dura settimana di lavoro e un periodo… - leonemaschio : RT @Gianmar26145917: Non so voi come abbiate passato il sabato sera, io a casa a recuperare dopo una dura settimana di lavoro e un periodo… - saracino58 : RT @Gianmar26145917: Non so voi come abbiate passato il sabato sera, io a casa a recuperare dopo una dura settimana di lavoro e un periodo… -