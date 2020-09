Atlantia, al via scissione 88% capitale Aspi in nuova società (Di domenica 6 settembre 2020) Via libera dal consiglio di amministrazione di Atlantia alla costituzione della società "Autostrade Concessioni e Costruzioni" che nasce dalla scissione di Auotostrade per l'Italia e che includerà sino all'88% dello stesso capitale di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia. "La costituzione della società è funzionale al progetto di scissione parziale e proporzionale e successiva quotazione in Borsa", spiega una nota. "La struttura dell'operazione e il progetto di scissione - spiega Atlantia la termine del cda - saranno sottoposti ad approvazione di un successivo Consiglio di Amministrazione di Atlantia". "L'ipotesi di vendita diretta dell'intera quota dell'88% detenuta da Atlantia in Autostrade per ... Leggi su ilfogliettone

