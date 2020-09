Ancora pieghevoli Samsung: Z Fold 2 Lite e Fold S in uscita nel 2021? (Di domenica 6 settembre 2020) Quello dei pieghevoli Samsung è un mercato di nicchia che sta inaspettatamente incontrando un periodo assai florido. Dopo aver imparato dagli errori compiuti inevitabilmente con il primo Galaxy Fold, il colosso sudcoreano ha infatti deciso di riprovarci annunciando il successore nel corso del mese di agosto. Ci riferiamo naturalmente al Samsung Galaxy Z Fold 2, accolto piuttosto calorosamente da pubblico ed esperti di settore, che hanno apprezzato lo sforzo dell’azienda di Seul nel migliorare tanto l’estetica quanto le funzionalità dello smartphone. Non solo, pare proprio che la “grande S” dell’hi-tech voglia proseguire nella stessa direzione e continuare ad investire sugli smartphone pieghevoli. Sì ... Leggi su optimagazine

Samsung ha preso una piega diversa dalla concorrenza, in tutti i sensi: giochi di parole a parte, pare proprio che i dispositivi pieghevoli all'azienda di Seoul piacciano, eccome. Galaxy Z Fold 2, fre ...In occasione del Mobile World Congress dello scorso anno, OPPO ha presentato un suo prototipo di smartphone pieghevole. Quel dispositivo non ha mai visto la luce e – in realtà – da allora l’azienda ha ...