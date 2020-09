Alberto Giovinazzo è il vincitore del Cantagiro 2020, edizione capitanata da Claudio Lippi (Di domenica 6 settembre 2020) Come da copione, bellissima ed emozionante serata quella che si è svolta ieri sera a Fiuggi per la Finalissima dell’edizione 2020 del Cantagiro. La serata si è svolta con la complicità divertente di Claudio Lippi, presentatore d’eccezione, che con la sua lucida ironia ha acceso e coinvolto il pubblico presente nella splendida cornice delle Terme di Bonifacio VIII a Fiuggi. La conduzione è stata affiancata dall’attrice e regista Giulia Carla De Carlo ed il presentatore Marco Zingaretti. La giuria di esperti composta da : Enzo De Carlo, Luciano Castro, Francesca Polidoro, Antonio Buldini, Marco Borrelli, Marco Biagioli, Tiziana De Santis, Marika Franchino, Carmen Di Domenico, Lorenzo Bruno, Marco Finelli, Maurizio Guccini, ha individuato in ... Leggi su laprimapagina

Giovinazzo: A casa di Capitano Ultimo nel ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Giovinazzo A casa di Capitano Ultimo nel ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa GiovinazzoViva A casa di Capitano Ultimo nel ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nel ricordo del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a 32 anni dalla sua barbara uccisione voluta da Cosa Nostra. Il Sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ed il Presidente del Consiglio comunale, Al ...

Il quinto e ultimo appuntamento con Radionorba Vodafone Battiti Live è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play

Lunedì 31 agosto in prima serata su Italia 1 è andata in onda la quinta e ultima puntata di Radionorba Vodafone Battiti Live, l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato d ...

