Zangrillo su Berlusconi | Cauto ma ragionevole ottimismo

AGI - Sono stabili le condizioni cliniche del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale causata dal coronavirus. La seconda notte è stata più tranquilla e "il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un Cauto ma ragionevole ottimismo". Lo ha reso noto il suo medico personale, Alberto Zangrillo, responsabile dell'U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Segnali incoraggianti che non placano le polemiche scoppiate ieri e continuate oggi sulla caccia all'untore, su chi abbia infettato l'ex premier. Tanto che la figlia, Marina Berlusconi è intervenuta, con una nota, per ...

