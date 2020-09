Venezia 2020, la Greta (Thunberg) che non conosciamo: «Io, una studiosa timida» (Di sabato 5 settembre 2020) C’è chi passa la ricreazione a chiacchierare con le amiche, l’attivista svedese Greta Thunberg l’ha trascorsa collegandosi in video con la Mostra del Cinema di Venezia per presentare il documentario (fuori concorso) I am Greta, di Nathan Grossman. Non poteva saltare scuola – sciopera solo il venerdì, da quando ha lanciato il movimento #FridaysforFuture – e ci ha tenuto a sottolineare che è una ragazza «molto diversa da come dicono i media: sono una studiosa a cui sta a cuore il Pianeta, chiamatemi pure nerd». Grossman ha passato un anno con lei, riprendendola sia in casa che durante gli eventi pubblici. «Nathan era sempre con me, filmava in silenzio, a volte neanche me ne accorgevo, non mi ha mai disturbata», ha ammesso Greta, che nel documentario scopriamo in vesti inedite. Non solo la baby combattente che tuona davanti ai potenti del mondo reclamando attenzione e azioni concrete rispetto ai cambiamenti climatici («Come osate? Ci state rubando il futuro»), ma anche la figlia a tratti disobbediente, la ragazzina che si fa e si disfa le treccine, l’amica degli animali, l’adolescente frustrata che al suo audiodiario lamenta la lontananza da casa e il peso eccessivo di una vita mediaticamente esposta. «Mi manca la mia normalità. Mi pesa fare tutto questo, è troppo per me. So che cosa c’è in ballo, ma è una responsabilità enorme». E ancora: «Se avvisi un pericolo hai la responsabilità di dare l’allarme. E io sento questa responsabilità». Leggi su vanityfair

