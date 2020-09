Traffico Roma del 05-09-2020 ore 11:30 (Di sabato 5 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Laurentina e via Pontina Traffico incolonnato su via Pontina da via Cristoforo Colombo a via di Pratica in direzione Latina rallentamenti poi su via Laurentina tra via Acqua Acetosa Ostiense e via di Vallerano in direzione Trigoria fine anche lungo via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso il litorale sulla statale Aurelia rallentamenti tra via di Casal Lumbroso e via Castel di Guido in direzione Civitavecchia Digital polizia locale Ci segnala rallentamenti per incidente sul Lungotevere degli Inventori in piazza Antonio Meucci proseguono ancora per oggi lavori di manutenzione di Corso di Francia chiusa la rampa di uscita di viale maresciallo pilsudski in direzione di viale Parioli chiusa la ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Via Laurentina ????code tra Via Acqua Acetosa Ostiense e Via di Vallerano > fuori Roma #luceverde #L… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo ????code tra Via del Risaro e Via di Malafede > Ostia #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 05-09-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 05-09-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Orvieto, lavori su cavalcavia in autostrada. Casello chiuso per tre notti

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire degli urgenti lavori di manutenzione al cavalcavia situato al chilometro 451,216, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nel corso delle ...

Giro d'Italia Giovani 2020 ad Aprica e Mortirolo: percorso e strade chiuse per la corsa under 23

Sondrio - Dopo la Colico-Colico e la Barzio-Montespluga il Giro d'Italia Giovani 2020 giunge alla sua ottava e ultima tappa, la terza consecutiva sul territorio della Lombardia. Sabato 5 settembre 202 ...

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire degli urgenti lavori di manutenzione al cavalcavia situato al chilometro 451,216, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nel corso delle ...Sondrio - Dopo la Colico-Colico e la Barzio-Montespluga il Giro d'Italia Giovani 2020 giunge alla sua ottava e ultima tappa, la terza consecutiva sul territorio della Lombardia. Sabato 5 settembre 202 ...