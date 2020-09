Suarez, l’attesa della Juve e quei post su Instagram (Di sabato 5 settembre 2020) Luis Suarez e la Juve: storia di un’attesa che non si riferisce soltanto al passaporto comunitario (problema risolvibile), ma alla risoluzione che l’attaccante aspetta per liberarsi a dieci mesi dalla scadenza con il Barcellona. In modo da firmare poi almeno un biennale con i bianconeri da circa dieci milioni netti a stagione. Intanto, Suarez ha pubblicato due foto su Instagram mentre si allena con frasi criptiche: “Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato”. Aggiungendo poi “sempre positivo, nessuno mi toglierà la fiducia”. View this post on Instagram Nunca dejaré de seguir disfrutando de algo que siempre quise. #siemprepositivo #nadiemequitalailusión A ... Leggi su alfredopedulla

ZZiliani : Cresce l’attesa in tutta Italia per assistere all’esame di lingua italiana livello B1 (buona padronanza scritta e o… - carlolaudisa : Ciao #Messi, #Suarez sceglie la #Juve In attesa del passaporto l’uruguaiano dribbla la concorrenza di #Dzeko e… - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - La Juve in queste ore è andata molto avanti per Suarez, raggiungendo un principio di accordo… - BlancStefan : RT @ZZiliani: Cresce l’attesa in tutta Italia per assistere all’esame di lingua italiana livello B1 (buona padronanza scritta e orale) di L… - Cucciolina96251 : RT @Luca_Cilli: L'allenatore del Barcellona Koeman ha deciso di escludere dagli allenamenti dei blaugrana Arturo Vidal e Luis Suarez. I due… -

