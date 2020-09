Suarez Juventus: spuntano i like di tre bianconeri (Di sabato 5 settembre 2020) Il nome di Luis Suarez accende le fantasie dei tifosi della Juventus: anche i senatori corteggiano l’attaccante uruguaiano – FOTO Luis Suarez è il nome che accende le fantasie dei tifosi della Juventus: l’attaccante uruguaiano è il centravanti designato nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo ma nulla è ancora deciso. Intanto, su Instagram, spuntano gli apprezzamenti dei senatori della Juventus alla sua foto: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Rodrigo Bentancur sono presenti nella lista, con l’ex Miralem Pjanic e Arturo Vidal, in procinto di lasciare Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? ???? Accordo a un passo tra Luis #Suarez e la #Juventus. Nessun problema sulla buonuscita e sull'intesa col… - marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - FBiasin : A quanto pare #Suarez è a un passo dalla #Juventus. Ci tengo a dire che io per primo, settimana scorsa, avevo dett… - il_legge : #calciomercato #juventus: accordo raggiunto per Luis #Suarez!! Il centravanti dovrebbe raggiungere #Torino nella gi… - hissmile13 : RT @SkySport: Suarez, post sui social: c'è il like di Chiellini e Bonucci -