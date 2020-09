Rete unica, il rischio di un cantiere infinito. Tim non vuole Mediaset (Di sabato 5 settembre 2020) Il benvenuto si misura dalle parole e dall’entusiasmo con cui si accoglie l’interesse di chi aspira a essere della partita. E quella delle Rete unica, chiamata a portare Internet super veloce nelle case degli italiani, è potenzialmente una partita aperta. Perché il pallino è nelle mani di Tim e dello Stato, attraverso la Cassa depositi e prestiti, ma i firmatari dell’accordo che ha sbloccato la partita sono pronti ad accogliere tutti gli interessati. Quasi tutti. Nel passaggio dall’invito all’accettazione degli interessati spunta già il primo cortocircuito. Mediaset si fa avanti, ma Tim è fredda. Ecco le parole e il non entusiasmo di Luigi Gubitosi dal Forum Ambrosetti di Cernobbio: “Mentre mi è evidente l’interesse di un operatore di tlc a partecipare, ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Rete unica Aspettando la "rete unica" Il Bene Comune Giuseppe Conte risponde alle domande sul futuro dell’Italia: cosa dobbiamo aspettarci

Giuseppe Conte fa chiarezza sul futuro dell’Italia: il Presidente del Consiglio ha risposto alle domande poste durante la festa del Fatto Quotidiano, svelando cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Giusep ...

Rete unica, Gubitosi “Basta polemiche, iniziamo a operare”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “E’ arrivato il momento di finire le polemiche sulla rete e iniziare a operare”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nel corso della presentazi ...

