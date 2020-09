Peracchini: il 14 settembre alla Spezia tutti in classe. La scuola si meritava di più di banchi a rotelle (Di sabato 5 settembre 2020) In merito alle preoccupazioni di tanti genitori spezzini che hanno scritto all’Amministrazione sulla riapertura delle scuole, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: «Cari genitori, come padre ancor prima che come Sindaco, comprendo perfettamente le preoccupazioni che stanno emergendo ad una settimana dall’inizio della scuola dopo oltre sette mesi di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus. Sono stati mesi difficili per tutti, perché le abitudini di vita sono state stravolte anche nella gestione della vita familiare e quella scolastica tra smart working, ritorno progressivo in presenza sui posti di lavoro, la didattica a distanza, l’organizzazione con i campi estivi. Senza contare la preoccupazione di fondo, comprensibilmente umana, che rimane ... Leggi su laprimapagina

La Spezia - Sono forti le preoccupazione di un gruppo di genitori dell'Isa 4 che hanno deciso di scrivere una lettera al sindaco Pier Luigi Peracchini. L'origine di tutto è il punto della situazione d ...

