Parità salariale, la rivoluzione della Federcalcio brasiliana: «Compensi uguali per uomini e donne» (Di sabato 5 settembre 2020) Il Brasile fa un passo in avanti sulla questione di genere: la squadra di calcio femminile riceverà infatti la stessa paga delle controparti maschili. La notizia è stata resa nota dalla stessa Federcalcio brasiliana (Cbf). Con la nuova politica, ogni giocatore che rappresenta il Brasile riceverà tariffe giornaliere e premi in denaro uguali. Il capo della Cbf Rogério Caboclo ha dichiarato che già a marzo le giocatrici avevano cominciato a percepire uguale stipendio rispetto ai colleghi uomini. «Da marzo di quest’anno, la Cbf ha eguagliato le tariffe giornaliere tra il calcio maschile e quello femminile. Vale a dire, i giocatori guadagnano lo stesso stipendio di quelli che vengono convocati (in nazionale, ndr)», ... Leggi su open.online

CatalfoNunzia : Il #31agosto di 150 anni fa nasceva Maria #Montessori. Donna coraggiosa, pioniera della battaglia per la parità sal… - ValeriaValente_ : 150 anni fa nasceva Maria Montessori, #donna visionaria che rivoluzionò la pedagogia. #Femminista ante litteram, fu… - Alemilanista86 : RT @MilanInter241: Così #CarolinaMorace, ex coach del #MilanFemminile: 'Rogerio Caboclo, presidente della Federcalcio brasiliana, ha annunc… - MilanInter241 : Così #CarolinaMorace, ex coach del #MilanFemminile: 'Rogerio Caboclo, presidente della Federcalcio brasiliana, ha a… - Noretta09 : RT @LaStampa: Lo ha annunciato la Confederazione calcistica brasiliana (CBF). -