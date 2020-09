"No mask” danneggiano chi su Covid conduce una battaglia di libertà (Di sabato 5 settembre 2020) Il variopinto e pittoresco popolo dei “no mask” che scende in piazza a Roma per protestare contro la “dittatura sanitara” è convinto in cuor suo di fare una battaglia di libertà contro certe tendenze politiche in atto. In verità, a chi la sta facendo veramente quella battaglia, cioè con razionalità e cultura, oltre che buon senso, arreca un danno non indifferente.Ecco, i “terroristi del virus”, quelli che ci vorrebbero rinchiudere a casa a vita o quasi, per renderci immuni da ogni pericolo e forse anche per controllarci, o semplicemente quelli che scambiano la libertà per una sicurezza che per principio non potrà essere mai garantita in assoluto, godono nel vedere tanti esagitati tutti insieme a manifestare per le cause ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - eziomauro : No mask e ultradestra ritornano in piazza. 'Schiaffo alle vittime' - ilfoglio_it : Sgarbi: 'Non vado in piazza con i No-mask'. Il critico d'arte annuncia che non intende stare a fianco del generale… - SmordiRita : Oggi i No Mask in piazza, Zingaretti: 'Fermatevi negazionisti'. La rete: 'In cambio offri un aperitivo sui Navigli?… - flavia_artura : RT @LucillaMasini: Secondo i no-mask la mascherina non porta ossigeno al cervello. Quale cervello? #NoMask mask #Sgarbi #negazionisti #CO… -

Ultime Notizie dalla rete : mask&rdquo danneggiano No mask e ultradestra ritornano in piazza. "Schiaffo alle vittime". Zingaretti: "Fermatevi" Repubblica Roma "No mask” danneggiano chi su Covid conduce una battaglia di libertà

Il variopinto e pittoresco popolo dei “no mask” che scende in piazza a Roma per protestare contro la “dittatura sanitara” è convinto in cuor suo di fare una battaglia di libertà contro certe tendenze ...

La risposta di Conte ai no-mask

Roma, 5 set. (askanews) – “A chi pensa che la pandemia non esista rispondiamo con i numeri: 134-135 mila decessi. Punto. Punto. Punto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato alla festa de ...

Il variopinto e pittoresco popolo dei “no mask” che scende in piazza a Roma per protestare contro la “dittatura sanitara” è convinto in cuor suo di fare una battaglia di libertà contro certe tendenze ...Roma, 5 set. (askanews) – “A chi pensa che la pandemia non esista rispondiamo con i numeri: 134-135 mila decessi. Punto. Punto. Punto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervistato alla festa de ...