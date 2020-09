Milan-Monza, Pioli: “La squadra crescerà di partita in partita” (Di sabato 5 settembre 2020) “Ci portiamo a casa un minutaggio importante per tanti giocatori. Preparazione molto stretta con il turno preliminare che si avvicina. Non abbiamo avuto infortuni, abbiamo avuto anche un discreto ritmo. Dobbiamo essere molto concentrati, avrò la squadra completa solo qualche giorno prima del 17. Troveremo una squadra che sta meglio di noi fisicamente, dovremo essere preparati dal punto di vista mentale”. Queste le parole di Stefano Pioli a Milan TV dopo Milan-Monza, match amichevole andato in scena a San Siro e terminato 4-1 in favore dei rossoneri. “La squadra crescerà di partita in partita, è inevitabile. Cerchiamo di giocare spesso anche in allenamento, fra 10-11 giorni non potremo essere ... Leggi su sportface

