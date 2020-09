Meloni: Conte non sa neanche quanti sono i morti di covid (Di sabato 5 settembre 2020) «Conte non sa quanti siano i morti di covid19 in Italia. Spara 135mila (invece di 35mila), provano a correggerlo e lui insiste. Ecco in che mani siamo. In un altro Stato avrebbe fatto scandalo. In Italia i media di regime tacciono e anzi TG1 manda in onda la dichiarazione falsa». Così su twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. E nel pomeriggio a Piombino la Meloni aveva detto: «Per Conte nulla dovrebbe avere valenza sul governo perchè a loro da tempo non interessa cosa pensano i cittadini italiani». E ancora: «sono preoccupata dalla difficoltà con la quale si riescono ad avere dati certi. sono preoccupata dal fatto che il governo utilizzi il tema ... Leggi su iltempo

