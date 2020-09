Maxi Lopez sferra colpo durissimo a Wanda Nara: “Due figli positivi al Coronavirus per colpa sua” (Di sabato 5 settembre 2020) Ancora una lite a distanza via social e media tra tra Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara. L'attaccante della Sambenedettese, -come riporta Gazzetta.it- in un'intervista ripresa da diversi media spagnoli tra cui As, ha rivelato la positività al Covid di due dei suoi figli. I bambini risultati positivi al Coronavirus sono i figli più piccoli di Wanda e Maxi Lopez: Benedicto e Constantino. Valentino, il più grande, è risultato negativo. Il calciatore ha anche rivelato che Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test così come Isabella, la figlia più piccola di Wanda e Icardi. Dopo la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Maxi Lopez sferra colpo durissimo a Wanda Nara: 'Due figli positivi al Coronavirus per colpa sua' -… - davide06568174 : @ilmessaggeroit altra polemica inutile ma poi un giornale serio non dovrebbe dare questo tipo di notizie perchè si… - news24_napoli : Maxi Lopez contro Wanda: “Per colpa sua ho due figli positivi al Covid… - Fantacalcio : Maxi Lopez contro Wanda Nara: 'Un'incosciente', la risposta della moglie di Icardi - GraziaAmelia : RT @ilmessaggeroit: Maxi Lopez, accusa Wanda Nara: «I miei figli positivi per la sua incoscienza» -