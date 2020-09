La operano e trovano un’enorme massa di pelo nel suo stomaco. Aveva mangiato i suoi capelli per anni (Di sabato 5 settembre 2020) Una vera e propria palla di pelo del peso di quasi 7 kg all’interno dell’addome di un’adolescente. E’ l’incredibile scoperta fatta dai chirurghi intervenuti per operare la giovane. La paziente, che ha 17 anni, si chiama Sweety Kumari ed è stata operata lo scorso 31 agosto nell’ospedale di Bokaro, nello stato di Jharkhand, nell’India orientale. … L'articolo La operano e trovano un’enorme massa di pelo nel suo stomaco. Aveva mangiato i suoi capelli per anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

