Il compleanno di Freddie Mercury è la festa di una coscienza collettiva (Di sabato 5 settembre 2020) Nel giorno del compleanno di Freddie Mercury ci rendiamo conto che abbiamo un organo, una valvola o una ghiandola in più dal primo momento in cui la musica dei Queen è entrata nelle nostre vite. Con la sua voce poteva graffiare le casse o accarezzare, arruffare e sedurre le membra, dal momento che in tutta la sua carriera ha insegnato al mondo la sua versatilità e il suo potere. Sì, perché Freddie Mercury era ed è ancora l’animale da palco per eccellenza. Lo dimostrò quel 13 luglio 1985 quando in 20 minuti di Live Aid scrisse la storia dei live insieme ai Queen. Per l’occasione Freddie si presentò con una canottiera bianca, un outfit che chiunque indossa nel momento del riposo, eppure incendiò il pubblico e il ... Leggi su optimagazine

