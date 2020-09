Giugliano, l’abbandono del parco Liternum e del centro Remiero. La denuncia (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano in Campania (Na) – Parchi archeologici abbandonati. Parte la denuncia a Giugliano, popoloso comune della provincia di Napoli. La storia è quella del parco archeologico Liternum, che accoglie la tomba del generale Scipione l’Africano: immondizia, panchine divelte, erbacce. Una discarica a cielo aperto, nonostante il Comune abbia usufruito di fondi (circa 200mila euro) da Regione e Cipe per la riqualificazione del parco. Che fine hanno fatto i soldi? Si chiede Maurizio Ruggiero, candidato alle prossime elezioni comunali nella lista di Fratelli d’Italia a Giugliano. Situazione (di degrado) analoga al centro Remiero di Lago Patria: un gioiello trasformato in un’area ... Leggi su anteprima24

