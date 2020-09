Coronavirus: primo studente positivo a Roma, 60 in isolamento (Di sabato 5 settembre 2020) Accade a Roma: primo studente positivo al Covid-19. Tutte le persone entrate in contatto sono in isolamento. Accaduto ad un ragazzo che frequenta l’ultimo anno del liceo Marymount International di Roma. Il primo studente positivo a Roma La preside della scuola ha tempestivamente allarmato genitori e docenti in merito al protocollo da adottare in situazioni … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

